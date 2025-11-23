23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
1-1
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
2-5
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
1-3
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
2-2
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
1-1
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
2-4
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
0-010'
23 Kasım
Toulouse-Angers
0-1
23 Kasım
Nantes-Lorient
1-1
23 Kasım
Brest-Metz
3-2
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-0
23 Kasım
Inter-AC Milan
0-07'
23 Kasım
Lazio-Lecce
2-0
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
1-2
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
0-1
23 Kasım
Real Betis-Girona
1-1
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-0
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
4-1
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-2
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
0-1
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
2-0
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
2-1
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Arsenal koşar adım şampiyonluğa

Arsenal, Kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı 4-1 mağlup etti ve en yakın takipçisi Chelsea ile farkı 6'ya çıkardı.

calendar 23 Kasım 2025 21:23 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2025 21:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal koşar adım şampiyonluğa
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal ile Tottenham karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan Kuzey Londra derbisini ev sahibi Arsenal 4-1'lik skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Leandro Trossard, 41, 46 ve 76. dakikalarda Eberechi Eze kaydetti.

Tottenham'ın tek golü 55. dakikada Richarlison'dan geldi.


ARSENAL'DEN 36 YIL SONRA TARİHİ SERİ

Ezeli rekabette Tottenham'a karşı 36 yıl sonra ilk kez 4 maç üst üste kazanan Arsenal, puanını 29'a çıkardı ve en yakın takipçisi Chelsea ile farkı 6'ya çıkardı.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Tottenham ise 18 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA DEV MAÇ!

Arsenal, gelecek hafta Chelsea deplasmanına gidecek. Tottenham ise Fulham'ı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.