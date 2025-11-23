İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal ile Tottenham karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan Kuzey Londra derbisini ev sahibi Arsenal 4-1'lik skorla kazandı.Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Leandro Trossard, 41, 46 ve 76. dakikalarda Eberechi Eze kaydetti.Tottenham'ın tek golü 55. dakikada Richarlison'dan geldi.Ezeli rekabette Tottenham'a karşı 36 yıl sonra ilk kez 4 maç üst üste kazanan Arsenal, puanını 29'a çıkardı ve en yakın takipçisi Chelsea ile farkı 6'ya çıkardı.Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Tottenham ise 18 puanda kaldı.Arsenal, gelecek hafta Chelsea deplasmanına gidecek. Tottenham ise Fulham'ı ağırlayacak.