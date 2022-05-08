Arsenal'dan Tielemans'a 40 milyon euro!

Leicester City'de performansıyla dikkat çeken Youri Tielemans için yeni bir iddia geldi.



The Sun'da yer alan habere göre, Arsenal'in başarılı oyuncu için 40 milyon euroluk bir teklif yaptığı ifade edildi.



İngiliz ekibindeki geleceği belirsiz olan Xhaka ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Muhammed Elneny'nin yerine düşünülen genç oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı kaydedildi.



Öte yandan Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması durumunda İspanyol devi Real Madrid'in oyuncu için girişimlerini hızlandıracağı öne sürüldü.



Ayrıca yıldız oyuncunun da Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceği bir takıma transfer olmak istediği aktarıldı.



Belçikalı oyuncu bu sezon Leicester City formasıyla çıktığı 47 maçta 7 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.





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