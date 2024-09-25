Arsenal, Bolton'ı kupada 5 golle eledi!

İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Arsenal, Bolton Wanderers'ı 5-1'lik skorla eledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arsenal, Bolton'ı kupada 5 golle eledi!
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25 Eylül 2024 23:39
İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Arsenal ile 1. Lig ekibi Bolton Wanderers karşı karşıya geldi. Arsenal, taraftarının önünde oynadığı maçı 5-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Declan Rice, 37. ve 49. dakikada 17 yaşındaki Ethan Nwaneri, 64. dakikada Raheem Sterling, 78. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Konuk ekip Bolton'ın tek golü 53. dakikada Aaron Collins'ten geldi.

Yaz transfer döneminde Arsenal'e imza atan Raheem Sterling, yeni takımında ilk golünü attı.

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