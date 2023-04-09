İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.Arsenal, 8. dakikada Gabriel Martinelli öne geçti. Martinelli, 28'de asisti yaptı ve Gabriel Jesus farkı ikiye çıkarttı.Liverpool, 42. dakikada Muhammed Salah ile farkı 1'e indirerek soyunma odasına gitti.İkinci yarıya da baskıyla başlayan Liverpool, 52. dakikada penaltı kazandı. Muhammed Salah, penaltı vuruşunu auta gönderdi.Roberto Firmino, 87. dakikada skora eşitliği getirdi.Büyük heyecana sahne olan maçın son anlarında Liverpool üst üste goller kaçırdı. 90+5'te ise Liverpool'un stoperi Konate'nin kaleye yarım metre mesafeden göğsüyle yaptığı vuruşu Arsenal kalecisi Ramsdale adeta uzayarak çizgiden çıkardı.Anfield Road'daki 6 maçlık mağlubiyet serisini kıran ancak 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Arsenal, puanını 73'e yükseltti ve 1 maç fazlasıyla takipçisi Manchester City ile olan farkı 6'ya çıkardı.Kazanamadığı son 4 lig maçında 2. beraberliği alan Liverpool, puanını 44 yaptı ve UEFA Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen 4. sıranın 12 puan uzağında kaldı.Arsenal, gelecek hafta West Ham deplasmanına gidecek. Liverpool ise Leeds United'ın konuğu olacak.