Arkas Spor, kupada zafere odaklandı

Arkas Spor, Kupa Volley Dörtlü Finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Arkas Spor, kupada zafere odaklandı
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23 Mart 2025 15:13
Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final'e kalan Arkas Spor, yarın Rize'de gerçekleşecek yarı final mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Rize Yenişehir Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak.

Mücadele öncesi Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Kupayı İzmir'e getirme hedefindeyiz. Fenerbahçe'yi yenerek Halkbank-İstanbul Gençlik Spor galibiyle finalde karşılaşmak öncelikle amacımız olacak. Ekibimize başarılar diliyoruz" dedi.

Arkas Spor finale yükselmesi halinde aynı salonda 25 Mart Salı günü finalde kupa için sahaya çıkacak.
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