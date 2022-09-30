Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi 2022-2023 sezonunun ilk haftasında diğer İzmir temsilcisi Altekma ile karşılaşacak.



Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, sezona galibiyetle başlamak istediklerini belirtti.



Yeni sezonda tüm takımlara başarılar dileyen Özden, "Kadromuzu büyük ölçüde koruduk ve nokta transferlerle eksiklerimizi tamamladık. Altekma karşısında iyi oyun ve galibiyet hedefliyor, tüm İzmirli voleybolseverleri maça davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Atatürk Voleybol Salonu'ndaki Altekma-Arkas Spor maçı 1 Ekim saat 16.00'da başlayacak.





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