Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana karşısında seriyi eşitleme peşinde

SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana'ya 3-1 mağlup olan Arkas Spor, sahasında konuk edeceği rakibini yenerek seriyi eşitlemek istiyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden yaptığı açıklamada, İstanbul'daki ilk maçta geriye düştüklerini anımsatarak, "Seriyi İzmir'de seyircimiz önünde eşitlemek istiyoruz. Ekibimize başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Arkas Spor, SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında 27 Nisan Pazar günü Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden yaptığı açıklamada, İstanbul'daki ilk maçta geriye düştüklerini anımsatarak, "Seriyi İzmir'de seyircimiz önünde eşitlemek istiyoruz. Ekibimize başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Arkas Spor, SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında 27 Nisan Pazar günü Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.