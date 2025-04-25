Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana karşısında seriyi eşitleme peşinde

SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'yı evinde yenerek durumu 1-1 yapmayı hedefliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana karşısında seriyi eşitleme peşinde
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25 Nisan 2025 13:02
SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana'ya 3-1 mağlup olan Arkas Spor, sahasında konuk edeceği rakibini yenerek seriyi eşitlemek istiyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden yaptığı açıklamada, İstanbul'daki ilk maçta geriye düştüklerini anımsatarak, "Seriyi İzmir'de seyircimiz önünde eşitlemek istiyoruz. Ekibimize başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor, SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında 27 Nisan Pazar günü Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

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