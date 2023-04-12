Arkas Spor evinde Galatasaray'ı mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi 26. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Arkas Spor, rakibini 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arkas Spor evinde Galatasaray'ı mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Nisan 2023 22:17
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 26. ve son hafta mücadelesinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Arkas Spor: Hoag, Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı, Oğuzhan Tarakçı, Mustafa Cengiz)

Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Baturalp Burak Güngör, Emir Kaan Öztürk, Edgar (Beytullah Hatipoğlu, Onur Günaydı, Yasin Aydın, Fatih Eren Uğur, Selçuk Keskin, Aykut Acar)

Setler: 25-22, 25-19, 22-25, 25-21

Süre: 115 dakika (29, 29, 27, 30)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery