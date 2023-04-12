Arkas Spor evinde Galatasaray'ı mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 26. ve son hafta mücadelesinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Arkas Spor: Hoag, Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı, Oğuzhan Tarakçı, Mustafa Cengiz)
Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Baturalp Burak Güngör, Emir Kaan Öztürk, Edgar (Beytullah Hatipoğlu, Onur Günaydı, Yasin Aydın, Fatih Eren Uğur, Selçuk Keskin, Aykut Acar)
Setler: 25-22, 25-19, 22-25, 25-21
Süre: 115 dakika (29, 29, 27, 30)
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Arkas Spor: Hoag, Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı, Oğuzhan Tarakçı, Mustafa Cengiz)
Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Baturalp Burak Güngör, Emir Kaan Öztürk, Edgar (Beytullah Hatipoğlu, Onur Günaydı, Yasin Aydın, Fatih Eren Uğur, Selçuk Keskin, Aykut Acar)
Setler: 25-22, 25-19, 22-25, 25-21
Süre: 115 dakika (29, 29, 27, 30)
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