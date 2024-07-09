Arkas Spor'da 6 isimle yollar ayrıldı

Efeler Ligi ekibi Arkas Spor, 6 oyuncusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arkas Spor'da 6 isimle yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2024 17:57
Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Geçen sezonu 6'ncı sırada tamamlayan ve yeni sezonda CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etmek için Balkan Kupası'nı kazanması gereken mavi-beyazlı kulüp kadrosunda değişime gitme kararı aldı.

İzmir temsilcisinde pasör Ulaş Kıyak, smaçör Nicholas Hoag, liberolar Onurcan Çakır ve Ahmet Karataş, orta oyuncu Nikolay Kartev ve pasör çaprazı Jordan Canham ile yollar ayrıldı.

Kulüpten, "Sporcularımıza kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte kariyerlerinde başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery