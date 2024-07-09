Arkas Spor'da 6 isimle yollar ayrıldı

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Geçen sezonu 6'ncı sırada tamamlayan ve yeni sezonda CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etmek için Balkan Kupası'nı kazanması gereken mavi-beyazlı kulüp kadrosunda değişime gitme kararı aldı.



İzmir temsilcisinde pasör Ulaş Kıyak, smaçör Nicholas Hoag, liberolar Onurcan Çakır ve Ahmet Karataş, orta oyuncu Nikolay Kartev ve pasör çaprazı Jordan Canham ile yollar ayrıldı.



Kulüpten, "Sporcularımıza kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte kariyerlerinde başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.





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