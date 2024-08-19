Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nı Arkas Sailing Team kazandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nda şampiyonluk kupasını Arkas Sailing Team kaldırdı.



Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), IC Çeşme Marina ve Arkas Holding işbirliğiyle, Çeşme Kaymakamlığı ile belediyenin desteğiyle sekizincisi düzenlenen organizasyon 32 tekne ve 300'ün üzerinde yelkencinin katılımıyla gerçekleşti.



Birinciliği Blue Moon isimli teknesiyle Arkas Sailing Team, ikinciliği HIT X, üçüncülüğü de Göztepe Yelken Ağanlar 1925 elde etti.



IRC A0'da Arkas Blue Moon, IRC A1'de Lagertha, IRC A2'de HIT X, IRC A3'te ise Esquia, IRC A4'te Jumbo Jet, IRC A5'te Beymetal Team LR, IRC B1'de Callista, destek sınıfında ise Elisa birinciliğe ulaştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU