Arjantin Copa America finalinde Brezilya'nın rakibi oldu

Copa America yarı finalinde Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi.



Brezilya Ulusal Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarda Arjantin 3-2 kazanarak finale yükselen taraf oldu.



7. dakikada Lautaro Martinez ve 61. dakikada Luis Diaz'ın golleriyle maçın normal süresinde eşitlik bozulmadı.



Turnuva kuralları gereği uzatmalar oynanmadan direkt penaltılara geçilirken Arjantin'de Messi, Paredes ve Lautaro Martinez penaltıları gole çevirirken De Paul ise atıştan yararlanamadı. Kolombiya'da ise Cuadrado ile Borja'nın atışları gole çevirmesine rağmen Davinson Sanchez, Yerry Mina ve Cardona'nın vuruşlarından yararlanamayınca Messi ve arkadaşları finale yükseldi.



Brezilya ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek Copa America final mücadelesi 11 Temmuz Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece oynanacak ve TSİ 03:00'te oynanacak.



