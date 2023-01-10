Kendisini zorlaması halinde 1.5 ay sakatlanma ihtimali olan Mauro Icardi, derbiye kenarda başladı. 76'da oyuna giren Tangocu 1 gol-1 asist ile kalite hatırlatması yaparken İtalyan ve Arjantin medyasında ise manşetlerdeydi.Dünya Kupası arasında antrenmanda sakatlanan İcardi'de kas hasarı tespit edilmişti. 20 gün tedavi olan Arjantinli yıldız için acele etmeyen teknik heyet, kulüp doktoru Yener İnce'den oyuncunun durumuyla ilgili sürekli bilgi aldı.Geçen hafta takımla çalışmalara başlayan 29 yaşındaki ismin derbideki süresi de sakatlık riski düşünülerek hesaplandı. İlk 11'de çıkıp kendisini 90 dakika zorlaması halinde en az bir buçuk ay sakatlanma ihtimali olan golcü futbolcu son 15 dakikaya saklandı. Uzatmalarla birlikte 25 dakika oynayan İcardi bu kısa süreye 1 gol-1 asistlik performans sığdırırken bu performansı yabancı basında da büyük yankı buldu.İtalyan Tutto Mercato,derken Fransız L'Equipe,ifadelerini kullandı. Arjantin medyasında ise yıldız futbolcu göklerdeydi.başlığı ile verilen haberdeifadeleriyle Tangocu'nun performansına yapılan en çarpıcı yorum oldu.İspanyol ve Arjantin medyasında bir diğer çarpıcı detay ise İcardi'nin gol sevinci üzerineydi. Lionel Messi'nin Madrid deplasmanında ikonik hale gelen formasını gösterdiği sevincin aynısını İcardi'nin F.Bahçe'nin sahasında yaptığının altı çizildi.