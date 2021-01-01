Arenas: "İnsanlar, Harden'ın istikrarlı oluşundan bıkmışlar"

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, insanların Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın istikrarından "bıktıklarını" söyledi.



Arenas kısa süre önce 2021 playofflarından elenen Nets'in yıldız oyuncusunun yeteneklerinden şüphe edenlere şu şekilde tepki gösterdi:



"Kimsenin onu durduramayacağı gerçeği, artık hoşunuza gitmiyor. Durdurulamaz olduğu için bunu sıkıcı olarak nitelendiriyor ve '30 ve 40 sayı atmasından bıktım' diyorsunuz. İnsanlar süreklilikten bıkarlar. Kendisi basit bir basketbol oynuyor ve kimse basit olanı sevmez. Herkes işler karmaşık olsun ister."



2020-21 normal sezonunda Harden, 24.6 sayı, 10.8 asist ve 7.9 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



