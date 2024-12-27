Arda Turan için Avrupa iddiası!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a Almanya ve İspanya'dan teklif olduğu ve 37 yaşındaki teknik adamın gelecek sezon Avrupa'da görev yapacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Turan için Avrupa iddiası!
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27 Aralık 2024 09:58
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Haluk Yürekli'nin haberine göre, 37 yaşındaki teknik adama İspanya ve Almanya'dan birçok teklif var.

Sezonu Eyüpspor'da tamamlayacak Arda Turan'ın, gelecek sezon kariyerine kesinlikle Avrupa'da devam edeceği öne sürüldü.

Arda Turan'ın yeni takımının birkaç hafta içinde belli olacağı ve bu anlaşmanın önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacağı iddia edildi.

TAKIMI SÜPER LİG'E TAŞIDI

Eyüpspor'un başına Nisan 2023'te geçen genç teknik adam, İstanbul temsilcisiyle 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı ve takımı Süper Lig'e taşıdı.

Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, bu sezon ise ligde 17 maç sonunda topladığı 27 puanla 5. sırada yer alıyor.

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