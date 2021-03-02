Arda Kızıldağ'ın gözyaşları

Arda Kızıldağ, Gaziantep'e 2-1 yenildikleri maç sonrası soyunma odasına bir süre gitmeyerek sahada kaldı.

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Arda Kızıldağ'ın gözyaşları
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02 Mart 2021 23:04
Gaziantep FK'nın attığı beraberlik golünde yaptığı hata ile maça damga vuran Gençlerbirliği'nin genç oyuncularından Arda Kızıldağ müsabaka sonra soyunma odasına bir süre gitmeyerek sahada kaldı.

59'uncu dakikada kalecisi Nordfeldt'e topu vermek isterken yaptığı pas kısa düşen ve bu hatanın sonucunda takımının sahadan olası puanla ayrılmasına hatta galibiyeti kaçırmasına neden olan Arda Kızıldağ karşılaşma sonrası gözyaşlarına boğulduğu gözlendi.

10 kişi kalan rakibine adeta hem golü hemde 3 puanı armağan eden Arda Kızıldağ 59'uncu dakikadan sonra teknik direktör Mehmet Altıparmak ve takım arkadaşlarının kendisini teselli etmesine rağmen kendine gelemezken soyunma odasınada ağlayarak gitti dikkat çekti.

HABER - FOTOĞRAF: ALİ BUDAK





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