Arda Güler, son dakikalarda şans buldu

Fenerbahçe'nin büyük umutlar beklediği Arda Güler, AEK Larnaca maçında son dakikalarda şans buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arda Güler, son dakikalarda şans buldu
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07 Ekim 2022 01:22
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, AEK Larnaca karşısında son dakikalarda oyuna dahil oldu.

Genç futbolcu, 88. dakikada Michy Batshuayi'nin yerine oyuna dahil olurken, taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından Arda Güler ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Aslında Miha'yı bugün oynatmak aklımda vardı. Arda'yı almaya karar verdim. 17 yaşında. Taraftarlar da onun oynamasını istiyorlar, heyecanlanıyorlar. Onun da daha çok oynayacağı zamanlar gelecektir."

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