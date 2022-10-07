Arda Güler, son dakikalarda şans buldu

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, AEK Larnaca karşısında son dakikalarda oyuna dahil oldu.



Genç futbolcu, 88. dakikada Michy Batshuayi'nin yerine oyuna dahil olurken, taraftarlar büyük sevinç yaşadı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından Arda Güler ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Aslında Miha'yı bugün oynatmak aklımda vardı. Arda'yı almaya karar verdim. 17 yaşında. Taraftarlar da onun oynamasını istiyorlar, heyecanlanıyorlar. Onun da daha çok oynayacağı zamanlar gelecektir."





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