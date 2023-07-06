Arda Güler'in Real Madrid'deki forma numarası belli oluyor

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in giyebileceği 2 forma numarası bulunuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'in Real Madrid'deki forma numarası belli oluyor
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06 Temmuz 2023 20:20
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in İspanyol devindeki forma numarası netlik kazanıyor.

İspanyol ekibinde savunma oyuncusu Jesus Vallejo'nun 25 numaralı formayı almasının ardından 9 ve 24 numaralı formalar boşa çıktı. İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Arda Güler'in gelecek sezon Real Madrid'in 24 numaralı formasını giymesi bekleniyor.

İspanya Ligi kurallarına göre; oyuncular, 1 ile 25 numaralı formalar arasında numaralandırılabiliyor. 

 
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