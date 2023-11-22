Arda Güler, Fenerbahçe'ye mi dönmek istedi? Flaş iddia!

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in İspanya'da yaşadığı zorluklar İspanya basınına yansıdı.

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Arda Güler, Fenerbahçe'ye mi dönmek istedi? Flaş iddia!
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22 Kasım 2023 19:34
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in İspanya'daki ilk günlerinde yaşadığı zorluklar üzerine İspanya'da bir haber yapıldı.

Haberde, Arda'nın zaman zaman 'Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım' fikrine kapıldığı öne sürüldü.

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