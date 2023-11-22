Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in İspanya'daki ilk günlerinde yaşadığı zorluklar üzerine İspanya'da bir haber yapıldı.
Haberde, Arda'nın zaman zaman 'Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım' fikrine kapıldığı öne sürüldü.
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Haberde, Arda'nın zaman zaman 'Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım' fikrine kapıldığı öne sürüldü.
ARDA'NIN İSPANYA'DAKİ GÜNLERİNE DAİR HABERE TIKLAYARAK ULAŞIN
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