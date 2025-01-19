Antony'nin yeni takımı belli oluyor

Real Betis'in Brezilyalı oyuncu Antony'nin transferi için Manchester United ile anlaşma sağlamak üzere olduğu belirtildi. Detaylar...

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Antony'nin yeni takımı belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2025 16:55
Son güncelleme 19 Ocak 2025 16:58
Manchester United'da beklentilerin altında kalan Antony'nin yeni takımı netleşiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Betis, Brezilyalı oyuncunun transferi için İngiliz ekibiyle anlaşma sağlamak üzere.

OPSİYON OLMAYACAK

İspanyol ekibi, Antony'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak. Yapılan anlaşmada herhangi bir satın alma opsiyonunun bulunmadığı ifade edildi.

Haberde iki kulübün son detayları görüştüğü ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

MANU, 24 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunu, 2022 yılında 95 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'tan transfer etti. Bonservis ücretine kıyasla beklenen patlamayı yapamayan Antony, birçok kez eleştirilerin odağına yerleşmişti.

Bu sezon 13 maçta 401 dakika sahada kalan Antony, 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Manchester United'a transfer olduğu 2022 yılından beri 95 maça çıkan Brezilyalı, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery