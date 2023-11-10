Antonio Nobre'den Galatasaraylı futbolculara olay cevap!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün oynanan Bayern Münih-Galatasaray maçının tartışmalı hakemi Antonio Nobre'den Alman temsilcisinin 2-1 kazandığı mücadele sonrasında skandal bir savunma geldiği öğrenildi.
B.Münih-Galatasaray maçının Portekizli hakeminin sarı-kırmızılı oyunculara mücadele sonunda "Davies'e 2. sarı kartı göstermedim, ama Abdülkerim'i de atmadım" cevabı bardağı taşırdı. Yönetim, hem Nobre'yi hem de VAR hakemini UEFA'ya şikayet edecek.
İŞTE HAKEM NOBRE'NİN O AÇIKLAMALARI
B.Münih-Galatasaray maçının Portekizli hakeminin sarı-kırmızılı oyunculara mücadele sonunda "Davies'e 2. sarı kartı göstermedim, ama Abdülkerim'i de atmadım" cevabı bardağı taşırdı. Yönetim, hem Nobre'yi hem de VAR hakemini UEFA'ya şikayet edecek.
İŞTE HAKEM NOBRE'NİN O AÇIKLAMALARI
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