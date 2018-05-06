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Antonio Conte: "Kupa için hücum oynamaya gerek yok"

Chelsea Menajeri Antonio Conte, kendisine yöneltilen oyun eleştirilerine cevap verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Antonio Conte: 'Kupa için hücum oynamaya gerek yok'
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06 Mayıs 2018 16:19
Chelsea Menajeri Antonio Conte, takımın oyun tarzının eleştirilmesine tepki gösterdi ve bu şekilde de kupa kazanabileceklerini söyledi.

Conte, Liverpool ve Manchester City örneği verirken, "Göze hoş gelen hücum futbolu oynamanın kupa kazanmaya bir etkisi yok. Futbolda birçok farklı oyun stili var. City ve Liverpool geçen sezon da aynı oynuyorlardı ama bir şey kazanamadılar." ifadelerini kullandı. Geçen sezon şampiyon olan Chelsea, 36 hafta sonunda 5. sırada yer alıyor.
 
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