Anthony Nwakaeme: 'Umudumuzu kaybetmedik'

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Puan kaybı yaşadıkları için mutsuz olduklarını kaydeden Nijaryalı oyuncu, "Geri döndüğüm için mutluyum ama galibiyet alamadığımız için üzgünüm. Mutlu olduğum tek şey, geri dönmüş olmam" dedi.



Şampiyonluk yarışında havlu atmadıklarını kaydeden Nwakaeme, "3 maç daha kaldı, her şey mümkün. Umudumuzu kaybetmiş değiliz, pes etmiş değiliz. 4 puan fark var. Harika bir sezon geçirdik, asla umudumuzu kaybetmedik." ifadelerini kullandı.



