Anthony Nwakaeme: 'Abdullah Avcı'yla çalıştığım için çok mutluyum'

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da ikinci golün sahibi Anthony Nwakaeme, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Trabzonspor taraftarını mutlu etmeye çalıştığını söyleyen Nijeryalı futbolcu, "Takımı tebrik ederim, kazandığımız için mutluyuz. Adım adım ilerlemeye çalışıyoruz. Trabzonspor taraftarını çok seviyorum. İşim bu ve onları mutlu etmeye çalışıyorum." dedi.



Abdullah Avcı'yla beraber iyi oynadıklarını söyleyen Nwakaeme, "Hocamızı tebrik ederim ve teşekkür ederim. Onun gibi bir hocayla çalıştığım için çok mutluyum, takıma çok şey kattı. İyi başlamadık ama hocamız geldikten sonra işler yolunda gitmeye başladı. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



