"Anthony Davis bu ay sonu dönebilir" iddiası!

Los Angeles Lakers organizasyonunda, Anthony Davis'in bu ay sonundaki deplasman yolculuğu sırasında parkelere dönebileceği ihtimaline "iyimser gözle bakıldığı" iddia edildi.



Lakers'ın altı maçlık yolculuğu önümüzdeki Cuma günü Orlando'da başlayacak ve başantrenör Frank Vogel'e göre Davis, önümüzdeki hafta başlarında takım doktorları tarafından yeniden değerlendirilecek.



AD sakatlığı 17 Aralık'ta Minnesota Timberwolves'a karşı geçirmiş ve takımın son 12 maçını bu sebeple kaçırmıştı. Lakers ise bu süreçte 5-7'lik bir seri yakaladı.



Davis'in sol dizinde büyük bir atel ile antrenman yaptığı, ancak bu antrenmanlarda "iyi bir şekilde hareket edebildiği" de belirtildi.



28 yaşındaki oyuncu bu sezon sakatlanmadan önce %52.1 şut isabetiyle 23.3 sayı, 9.9 ribaund, 2.9 asist, 2.0 blok ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla oynuyordu.



