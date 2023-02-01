Antalyaspor: 'Penaltımız verilmedi'

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Trabzonspor'a karşı 2-0 kaybettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.



Hollandalı futbol adamı, "Çok uzun top kullandık. İkinci topları alamadık. Bu uzun toplar yetersiz kaldı. İkinci yarı daha iyi oynadık. Çok top kaybı yaptık. Fırsatlar yine geldi ama son dokunuşlarımız yetersizdi. 95 dakika mücadele oldu. Son dakikada penaltı pozisyonu oldu. Şüpheli her pozisyon izlenmeli, bence penaltıydı." ifadelerini kullandı.



Groenendijk, "Beraberlik çıkartabileceğimiz bir maçtı. Buradaki oyunumuzu kısmen beğendim ama daha iyi olabilirdik. 2-3 gün sonra tekrar maçımız var. Hemen hazırlanmamız gerekiyor. Üstüne koyarak Gaziantep maçından 3 puanla ayrılacağımızı konuşacağız. Taç atışlarında çok sıkıntı yaşıyoruz. Yine çok sıkıntılı pozisyonlar yedik rakibin taç atışlarından. İyi bir skorla ayrılmak istedik. Umarım oyuncu grubu hemen reaksiyon gösterir ve bir sonraki maçtan 3 puanla ayrılırız." değerlendirmesinde bulundu.



BASIN TOPLANTISI



Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı kesinlikle takımın oyunundan memnun olmadığını belirterek, "Kötü organizasyonlarla başladık, uzun topa yöneldik. Bu da rakibin işini kolaylaştırdı. Üçüncü bölgede fiziksel üstünlüğü olan oyuncular yoktu, rakibe çok top kaybı yaptık. Oyun, aleyhimize gelişti ve rakibimiz, devreye 1-0 önde girdi." dedi.



Devre arasında soyunma odasında oyuncularla konuşma yaptıklarını ve neler uygulamaları gerektiğini ilettiklerini kaydeden Groenendijik, şunları söyledi:



"Ortada maçtı. Bir gol atıp beraberliği kazanabileceğimiz maçtı. 90. dakikada penaltı pozisyonu var. VAR'a gidilse kanımca penaltı verilirdi. Buna gidilmedi ve fırsattan yararlanamadık. İkinci gol Trabzonspor'un galibiyetini perçinledi. Kötü oynadığımızı kesinlikle düşünmüyoruz. Sağlıklı şekilde eve döneceğiz. Ceza veya sakatlıkla karşılaşmadık. Daha fazla opsiyon kullanacağız Gaziantep FK maçında. Kesinlikle 3 puan parolasıyla çıkıp almamız gereken bir maç oynayacağız. Bu maçtan çıkacak dersler ve olumlu notlarla Antalya'ya dönüyoruz."





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