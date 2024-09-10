Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 25 yaşındaki file bekçisi Ataberk Dadakdeniz'in bonservisinin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'ye kiralandığını duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ataberk Dadakdeniz'in 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." denildi.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ataberk Dadakdeniz'in 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." denildi.
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