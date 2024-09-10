Antalyaspor, kaleci Ataberk'in bonservisini Erzurumspor FK'ye kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kaleci Ataberk Dadakdeniz'in 2024-25 sezonu sonuna kadar Erzurumspor FK'ye kiralandığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Antalyaspor, kaleci Ataberk'in bonservisini Erzurumspor FK'ye kiraladı
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10 Eylül 2024 01:08
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 25 yaşındaki file bekçisi Ataberk Dadakdeniz'in bonservisinin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'ye kiralandığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ataberk Dadakdeniz'in 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." denildi.

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