Antalyaspor, Emrecan Uzunhan için imza töreni düzenledi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer ettiği stoper Emrecan Uzunhan için imza töreni düzenledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, Emrecan Uzunhan için imza töreni düzenledi
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15 Ağustos 2024 16:07
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kiralık olarak Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı stoper Emrecan Uzunhan için imza töreni düzenledi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan 23 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor'a transfer olduğu için yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Göztepe ile oynanan maçla birlikte bir yıl sonra yeniden Antalyaspor forması giydiğini hatırlatan Emrecan, "Antalyaspor, zaten tanıdığım ve güzel anılarımın bulunduğu bir camia. Tekrar camianın bir parçası olduğum için mutluyum. Umarım bu sezon yeniden takıma katkı koymayı sürdürürüm. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Haktanır da transferin Antalyaspor ve camiaya hayırlı olmasını diledi.

Beşiktaş'ın 2022'de İstanbulspor'dan transfer ettiği Emrecan, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında da kiralık olarak Antalyaspor forması giymişti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki stoperin 2024-2025 sezonu sonuna kadar Antalyaspor'a kiralandığı duyurulmuştu.

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