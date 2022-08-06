Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da bir yol ayrımı yaşandı. Akdeniz ekibi, Andrea Poli ile yolların ayrıldığını resmi olarak duyurdu.



POLI İLE KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA YOL AYRIMI



Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Andrea Poli ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.



ANTALYASPOR'DAKİ PERFORMANSI NASILDI?



30 Temmuz 2021'de Antalyaspor'a transfer olan İtalyan orta saha oyuncusunun sözleşmesi normal şartlarda 2024'e kadar devam edecekti. Poli geçen sezon Antalyaspor'da 32 maçta 2044 dakika süre aldı ve 2 asistlik katkı yaptı.





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