Antalyaspor Bytyqi'yle el sıkıştı

12 futbolcusuyla yollarını ayıran Antalyaspor'da transferler başlıyor.
Kırmızı-beyazlılar, Yunan devi Olimpiakos'tan Zymer Bytyqi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 2020-2021'de Norveç'in Viking takımından Konyaspor'a transfer olan Bytyqi, 2 sezon yeşil-beyazlı formayı giydi.
Konyaspor'da oynadığı 56 maçta, 11 gol ve 15 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti. Geçen sezon devre arasında Olimpiakos'a 1 milyon euro'ya transfer olan 26 yaşındaki Kosovalı sol açık sadece 3 maça çıkarken, skor katkısı sağlayamadı.
Kırmızı-beyazlılar, Yunan devi Olimpiakos'tan Zymer Bytyqi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 2020-2021'de Norveç'in Viking takımından Konyaspor'a transfer olan Bytyqi, 2 sezon yeşil-beyazlı formayı giydi.
Konyaspor'da oynadığı 56 maçta, 11 gol ve 15 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti. Geçen sezon devre arasında Olimpiakos'a 1 milyon euro'ya transfer olan 26 yaşındaki Kosovalı sol açık sadece 3 maça çıkarken, skor katkısı sağlayamadı.