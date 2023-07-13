Antalyaspor Bytyqi'yle el sıkıştı

Antalyaspor, daha önce Konyaspor forması da giyen Zymer Bytyqi ile anlaşmaya vardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor Bytyqi'yle el sıkıştı
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13 Temmuz 2023 10:37
Son güncelleme 13 Temmuz 2023 10:39
12 futbolcusuyla yollarını ayıran Antalyaspor'da transferler başlıyor.

Kırmızı-beyazlılar, Yunan devi Olimpiakos'tan Zymer Bytyqi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 2020-2021'de Norveç'in Viking takımından Konyaspor'a transfer olan Bytyqi, 2 sezon yeşil-beyazlı formayı giydi.

Konyaspor'da oynadığı 56 maçta, 11 gol ve 15 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti. Geçen sezon devre arasında Olimpiakos'a 1 milyon euro'ya transfer olan 26 yaşındaki Kosovalı sol açık sadece 3 maça çıkarken, skor katkısı sağlayamadı.

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