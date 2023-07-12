Antalyaspor, Adam Buksa'yı imzaya çağırdı!

Antalyaspor, Lens'ten Adam Buksa'nın kiralık transferi için Fransız ekibiyle anlaştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Antalyaspor, Adam Buksa'yı imzaya çağırdı!
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12 Temmuz 2023 11:57
Kadrosunu baştan aşağı yenilemeye hazırlanan Antalyaspor'dan flaş hamle... Kırmızı Beyazlılar, Lens'ten Adam Buksa'nın kiralık transferi için Fransız ekibiyle anlaşma sağladı.

İMZA İÇİN TÜRKİYE'YE DAVET EDİLDİ

Geçtiğimiz sezon ismi ciddi şekilde Beşiktaş'la anılan ancak 6 milyon Euro bonservisle New England'dan Lens'e transfer olan Adam Buksa, sağlık kontrolü ve resmî sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye davet edildi.

Oyuncuyla yapılacak olan son görüşmenin ardından imzaların atılması bekleniyor. Akdeniz ekibinde teknik direktör Nuri Şahin, transferlerin en kısa sürede gerçekleştirilmesini bekliyor.  

 
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