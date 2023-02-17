Antalyaspor'a Brundili genç!

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Yannick Nkurunziza ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 20 yaşındaki Brundili futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde; "Kulübümüz, Burundi milli takımının 2002 doğumlu futbolcusu Yannick Nkurunziza ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde; "Kulübümüz, Burundi milli takımının 2002 doğumlu futbolcusu Yannick Nkurunziza ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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