Ankaragücü ve Alanyaspor el ele elendi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Ankaragücü ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü ve Alanyaspor el ele elendi
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26 Şubat 2025 22:35
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Mustafa Dalcı'nın ekibi Ankaragücü ile Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Alanyaspor'un golünü 48. dakikada Sergio Cordova atarken, Ankaragücü'nün golünü 66. dakikada Dorin Rotariu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü grubu 2 puanla 6. sırada tamamlarken, Alanyaspor 4 puanla 3. sırada tamamladı.

İskenderunspor'un Fatih Karagümrük'ü 2-1, Trabzonspor'un da Çaykur Rizespor'u 5-2 yenmesinin ardından Ankaragücü ve Alanyaspor kupaya veda etmiş oldu.


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