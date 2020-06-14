Ankaragücü, umutlarını 1-1 tüketiyor!

Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Ankaragücü'nü konuk etti.



Koronavirüs önlemleri nedeniyle Gaziantep Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin golünü 25. dakikada penaltıdan Maxim atarken, Ankaragücü'nün golünü 51. dakikada Scarione kaydetti.



Son 5 maçında 3. beraberliğini alan Gaziantep FK, 33 puanla 9. sırada yer aldı. Ligde 1 maç aradan sonra puan kaybeden Ankaragücü ise 24 puanla 17. sırada kaldı.



Gaziantep FK, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Ankaragücü ise Başakşegir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada Feghouli'nin hatalı geri pasında araya giren Skoda, ceza yayı üzerinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlağı Muslera kontrol etti.



6. dakikada Donk'un orta sahanın sağından ceza alanına ortasında, Moroziuk'un ters vuruşu sonrası filelere gitmekte olan topu kaleci Tarık Çetin son anda kontrol etti.



15. dakikada kaleci Muslera, Skoda ile ceza sahası içerisinde girdiği ikili mücadelede sakatlanınca, oyun uzun süre durdu. Deneyimli kaleci yerini 24. dakikada Okan Kocuk'a bıraktı.



40. dakikada Samudio'nun yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltıya hükmetti.



42. dakikada Skoda'nın penaltı vuruşunda kaleci Okan Kocuk, sağından filelere gitmekte olan topu çeldi. Skoda, dönen topu tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0.



45+16. dakikada Feghouli'nin düşürülmesiyle kazanılan faul atışında, ceza sahası sol çizgisine yakın noktadan Falcao'nun vuruşu sonrası top üsten auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Pinto'nun pasında topla buluşan Lukasik'in cezası sahası dışından çektiği şutta top kalenin yanından dışarı çıktı.



51. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Atila Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda Gaziantep FK savunması topu uzaklaştıramadı. Ceza saha dışında Orgill'in pasında topla buluşan Scarione'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



55. dakikada Scarione'nin pasıyla topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Günay Güvenç topu çeldi.



64. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Scarione, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Scarione'nin vuruşunda kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.



68. dakikada Atila Turan'ın sağ kanatta serbest vuruştan yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç topu çeldi.



88. dakikada Michalak'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kitsiou, Djilobodji'yi geçtikten sonra Günay'la karşı karşıya kaldı. Kitsiou'nun vuruşunda Günay Güvenç topu kurtardı.



90+2. dakikada Kitsiou'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Michalak'ın vuruşunda Günay Güvenç topu kornere çeldi.



Stat: Kalyon



Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Sousa (Dk. 58 Diarra), Güray Vural (Dk. 58 Kenan Özer), Morais, Maxim (Dk 83 Twumasi), Kayode, Muhammet Demir (Dk. 58 Jefferson)



MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto (Dk 73 Sedat Ağçay), Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Kitsiou, Lukasik, Lobjanidze (Dk. 83 Cebrail Karayel), Scarione (Dk. 83 Michalak), Rodrigues, Orgill (Dk. 77 İlhan Parlak)



Goller: Dk. 25 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 51 Scarione (MKE Ankaragücü)



Sarı kartlar: Dk. 32 Lukasik, Dk. 73 Pazdan, 90+3 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 68 Diarra, Dk. 85 Twumasi, Dk. 90 Morais (Gaziantep FK)



