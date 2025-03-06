Ankaragücü sahasında zorlanmadı!

Trendyol 1.Lig'in 28. hafta maçında MKE Ankaragücü, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ankaragücü sahasında zorlanmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2025 17:54

Trendyol 1.Lig'in 28. hafta maçında MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. 

Eryaman Stadyumun'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Ankaragücü'nün golleri 4. dakikada Çınar Yıldızlı'nın kendi kalesine attığı gol, 37. dakikada Yiğit Ulaş'ın kendi kalesine attığı gol ve 52. dakikada Owusu Kwabena ile geldi. 

Bu galibiyetin ardından Amkaragücü, puanını 37'ye yükseltti. Yeni Malatyaspor, -21 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Ankaragücü, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery