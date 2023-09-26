Ankaragücü'ne Kitsiou'dan kötü haber!

MKE Ankaragücü'nün futbolcusu Kitsiou, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'ne Kitsiou'dan kötü haber!
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26 Eylül 2023 15:10
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Yunan futbolcusu Stelios Kitsiou'nun, sakatlığından dolayı 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stelios Kitsiou'nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiş olup yapılan kontroller neticesinde sağ diz iç yan bağında grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Tedavi süreci 4-6 hafta olarak öngörülmektedir." denildi.

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