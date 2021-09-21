Ankara Keçiörengücü sezona kötü başladı

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'de oynanan 6 haftada 4 mağlubiyet aldı.

Haber; AA
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Ankara Keçiörengücü sezona kötü başladı
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21 Eylül 2021 15:23
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'de geride kalan 6 haftada oynadığı maçların 4'ünü kaybetti.

TFF 1. Lig'de geçen sezon performansıyla dikkati çeken başkent ekibi, 2021-2022 sezonuna kötü başladı.

Bu sezon oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet yaşanan, birer galibiyet ve beraberlik alan Ankara Keçiörengücü, 4 puanla son sırada bulunuyor.

Sezonu Altınordu beraberliğiyle (1-1) açan başkent temsilcisi, 2. hafta Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu.

Tek galibiyetini 3. haftada Ankara'da Adanaspor karşısında 2-0'lık skorla alan Ankara Keçiörengücü, son 3 maçını ise kaybetti.

Ankara Keçiörengücü, sırasıyla Yılport Samsunspor'a 2-0, Beypiliç Boluspor'a 3-0, Balıkesirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Oynadığı 6 maçta 5 gol atan başkent ekibi, kalesinde 10 gol gördü.


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