Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük'e veda etti

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ten ayrılan İtalyan teknik adam Andrea Pirlo, ayrılık sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük'e veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2023 20:04
Fatih Karagümrük'ten ayrılan İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Karagümrük'e veda eden Pirlo yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

"Kişisel ve profesyonel gelişimle dolu önemli, yoğun bir yıldı oldu. Güzel bir şehir ve yeni bir kültürle tanıştım. Ancak yeni bir meydan okuma arzusu hakim oldu. İlk günden beri beni destekleyen Karagümrük ve tüm taraftarlarına yürekten teşekkür ederim. Bugünden itibaren bir taraftarınız daha var."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery