Anderson Talisca'dan taraftarı mest eden paylaşım!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Brezilya yıldız, sosyal medya hesabından Alex de Souza ile bir paylaşımda bulundu ve, "Referans: Alex de Souza" ifadelerini yazdı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Talisca'nın bu paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynadığı maçta fileleri havalandıran Talisca, sarı-lacivertlilerdeki ilk golünü atmıştı.
Brezilya yıldız, sosyal medya hesabından Alex de Souza ile bir paylaşımda bulundu ve, "Referans: Alex de Souza" ifadelerini yazdı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Talisca'nın bu paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynadığı maçta fileleri havalandıran Talisca, sarı-lacivertlilerdeki ilk golünü atmıştı.