Anderson Talisca'dan taraftarı mest eden paylaşım!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, Alex de Souza ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anderson Talisca'dan taraftarı mest eden paylaşım!
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08 Şubat 2025 19:15
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Brezilya yıldız, sosyal medya hesabından Alex de Souza ile bir paylaşımda bulundu ve, "Referans: Alex de Souza" ifadelerini yazdı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Talisca'nın bu paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynadığı maçta fileleri havalandıran Talisca, sarı-lacivertlilerdeki ilk golünü atmıştı.



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