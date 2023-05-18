Ancelotti: "Drama yapmamıza gerek yok"

Carlo Ancelotti, Manchester City'e elendikleri maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ancelotti: 'Drama yapmamıza gerek yok'
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18 Mayıs 2023 01:02
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Manchester City'e kaybettikleri yarı final maçı sonrası konuştu.

Deneyimli teknik adam maç sonu açıklamasında City'nin kendilerinden daha iyi oynadığını kabul ederek, "Maçın başında bize uyguladıkları baskı gerçekten çok fazlaydı ve bu da kendi oyunumuzu oynamamızı çok zorlaştırdı. City daha iyi oynadı ve finale yükselmeyi haketti. Geçen sezon biz onları yenip finale çıkmıştık, bu kez sıra City'deydi. Bundan ders çıkarma ve gelecek sezonu şimdiden düşünme ve geliştirme zamanı." sözlerini kullandı.

Maçtan çıkaracakları çok ders olduğunu söyleyen Ancelotti: "Planladığımızı yapamadık ama bunu bir drama haline getirmemize gerek yok. Bu sezon çok iyi bir iş çıkardık ve gelecek sezon daha iyisini yapacağız." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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