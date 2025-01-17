Ancelotti'den Arda Güler'e övgü

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Kral Kupası'nda 5-2 kazandıkları Celta Vigo maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Ancelotti, "Bu maçta savunmada daha iyiydik. Yediğimiz iki gol de bireysel hatalardandı." ifadelerini kullandı.



Taraftarların kendisini ıslıklamasını değerlendiren İtalyan teknik adam, "Barcelona karşısında aldığımız yenilginin ardından taraftarlarımız bizi uyandırdı. Bu, kabul edilebilir bir durum." sözlerini sarf etti.



ENDRICK VE ARDA YANITI



Real Madrid'in, Celta Vigo ile oynadığı ve uzatmalar sonucunda 5-2 kazandığı maça Endrick ile birlikte milli futbolcu Arda Güler damga vurdu. Endrick, iki gol attı. Brezilyalı yıldızın gollerinde ise asistler Arda Güler'den geldi.



Ancelotti, maçın ardından iki futbolcunun performansı için gelen soruya, "Endrick kalitesini gösterdi, şutu olağanüstüydü. Arda Güler de oyuna girdi ve karakterini gösterdi." yanıtını verdi.



ARDA GÜLER'İN İSTATİSTİKLERİ



Real Madrid'in Celta Vigo ile oynadığı maçta 70'te oyuna giren Arda Güler, oynadığı 50 dakikaya 2 asist sığdırdı. Milli futbolcunun 77. dakikada attığı gol ise ofsayt nedeniyle iptal oldu. Arda'nın Celta Vigo karşısındaki istatistikleri şu şekilde:



-50 dakika

-2 asist

-Yüzde 90 pas isabeti

-3 anahtar pas

-3/3 uzun top



