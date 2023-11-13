Anadolu Üniversitesi, Tekirdağ Süleymanpaşa engelini aştı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında Anadolu Üniversitesi, sahasında Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 30-25 mağlup etti.
Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, Tekirdağ Süleymanpaşa'nın 14-11'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Ligin 10. haftasına, Salı günü oynanacak Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavakspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, Tekirdağ Süleymanpaşa'nın 14-11'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Ligin 10. haftasına, Salı günü oynanacak Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavakspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
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