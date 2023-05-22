Anadolu Efes'ten başantrenör ve transfer açıklaması

Anadolu Efes Kulübü, son günlerde çıkan yeni başantrenör ve transfer haberleri hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
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Anadolu Efes'ten başantrenör ve transfer açıklaması
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22 Mayıs 2023 14:33
Anadolu Efes Spor Kulübü, son günlerde basına yansıyan yeni başantrenör ve yeni transfer haberleri hakkında bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 "Son günlerde medya kuruluşları tarafından paylaşılan başantrenör ve oyuncu transferi haberlerinden ötürü, kulübümüz tarafından kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissedilmiştir.

Şu an için herhangi bir resmi transfer söz konusu değildir. Kulübümüz, bu tip gelişmeler olduğunda her zamanki gibi taraftarlarımızı internet sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımız üzerinden bilgilendirecektir.

Kulübümüzün şu anki odak noktası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff karşılaşmaları ve bu organizasyondaki 16. şampiyonluğu elde etmek üzerinedir.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız."



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