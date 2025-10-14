14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
1-3
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
4-1
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
4-0
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
1-0
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
2-2
14 Ekim
İtalya-İsrail
3-0
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-5
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
4-090'
14 Ekim
Fas-Kongo
1-089'

Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında kazandı!

EuroLeague 4. haftasında Anadolu Efes, Olympiakos'u deplasmanda 82-78 mağlup etti.

calendar 14 Ekim 2025 23:09 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 23:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 4. haftasında Olympiakos'a konuk oldu.

Anadolu Efes, rakibini 82-78 mağlup etti ve EuroLeague'de iki maç sonra kazandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ikinci galibiyetini alırken, Olympiakos ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Barış ve Dostluk Salonu

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Jakub Zamojski (Polonya), Maxime Boubert (Fransa)

Olympiakos: Ward 13, Vezenkov 12, Dorsey 11, Ntilikina 9, Milutinov 7, Papanikolaou 4, Lee, Peters 14, Hall 6, Kostas Antetokounmpo 2, Netzipoglou

Anadolu Efes: Weiler-Babb, Papagiannis 3, Cordinier 10, Ercan Osmani 12, Larkin 18, Dozier 11, Loyd 2, Smits, Swider 20, Jones 6, Beaubois

1. Periyot: 25-28

Devre: 51-48

3. Periyot: 67-67

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
