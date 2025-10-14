Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 4. haftasında Olympiakos'a konuk oldu.
Anadolu Efes, rakibini 82-78 mağlup etti ve EuroLeague'de iki maç sonra kazandı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, ikinci galibiyetini alırken, Olympiakos ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Salon: Barış ve Dostluk Salonu
Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Jakub Zamojski (Polonya), Maxime Boubert (Fransa)
Olympiakos: Ward 13, Vezenkov 12, Dorsey 11, Ntilikina 9, Milutinov 7, Papanikolaou 4, Lee, Peters 14, Hall 6, Kostas Antetokounmpo 2, Netzipoglou
Anadolu Efes: Weiler-Babb, Papagiannis 3, Cordinier 10, Ercan Osmani 12, Larkin 18, Dozier 11, Loyd 2, Smits, Swider 20, Jones 6, Beaubois
1. Periyot: 25-28
Devre: 51-48
3. Periyot: 67-67
Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında kazandı!
EuroLeague 4. haftasında Anadolu Efes, Olympiakos'u deplasmanda 82-78 mağlup etti.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 4. haftasında Olympiakos'a konuk oldu.
