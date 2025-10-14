Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında kazandı!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 4. haftasında Olympiakos'a konuk oldu.



Anadolu Efes, rakibini 82-78 mağlup etti ve EuroLeague'de iki maç sonra kazandı.



Bu sonuçla Anadolu Efes, ikinci galibiyetini alırken, Olympiakos ise ikinci yenilgisini yaşadı.



Salon: Barış ve Dostluk Salonu



Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Jakub Zamojski (Polonya), Maxime Boubert (Fransa)



Olympiakos: Ward 13, Vezenkov 12, Dorsey 11, Ntilikina 9, Milutinov 7, Papanikolaou 4, Lee, Peters 14, Hall 6, Kostas Antetokounmpo 2, Netzipoglou



Anadolu Efes: Weiler-Babb, Papagiannis 3, Cordinier 10, Ercan Osmani 12, Larkin 18, Dozier 11, Loyd 2, Smits, Swider 20, Jones 6, Beaubois



1. Periyot: 25-28



Devre: 51-48



3. Periyot: 67-67



