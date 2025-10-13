Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'nin 4. haftasında salı günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibine konuk olacak.Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.Anadolu Efes, ilk haftada İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78 yenerek sezona galibiyetle başladı. Lacivert-beyazlılar, sonraki iki maçta İsrail temsilcisi Hapoel IBI'ye 87-81 ve Sırbistan ekibi Partizan'a 93-87 yenildi.Olympiakos ise ligde 2 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadı. İspanya'nın Baskonia takımını 102-96 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Basketbol'u 86-67 yenen Olympiakos, bir diğer İspanya temsilcisi Real Madrid'e 89-77 mağlup oldu.İlk 3 hafta sonunda Olympiakos 4'üncü, Anadolu Efes 14'üncü sırada yer aldı.Anadolu Efes, Olympiakos ile EuroLeague'de 52. kez karşı karşıya gelecek.Ekim 2001'den itibaren iki takım arasında oynanan 51 maçta lacivert-beyazlılar 26, Yunanistan ekibi ise 25 kez galip geldi.Taraflar arasındaki son maçta kazanan takım, 92-89'luk skorla Olympiakos oldu.Anadolu Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarında 879. randevusuna çıkacak.Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 878 karşılaşmada 495 galibiyet, 383 yenilgi yaşadı.Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu EuroLeague'de ise 631. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 630 maçın 338'ini kazandı, 292'sinden mağlubiyetle ayrıldı.