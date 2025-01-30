Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında

Basketbol THY EuroLeague'nin 24. haftasında Anadolu Efes, cuma günü deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.



Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak.



EuroLeague'de 23 maçta 11 galibiyet, 12 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, averajla 12. sırada yer alıyor.



Yunan ekibi ise 16 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ligde lider konumda bulunuyor.



Avrupa'da 860. randevu



Anadolu Efes, Olympiakos karşısında Avrupa kupalarında 860. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 859 karşılaşmada 483 galibiyet elde etti, 376 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de ise 612. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 611 müsabakanın 326'sını kazandı, 285'inden mağlubiyetle ayrıldı.



