Anadolu Efes, Madrid deplasmanında kayıp

THY EuroLeague 7. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Real Madrid deplasmanına konuk oldu.



Anadolu Efes, sahadan 94-85 mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla Anadolu Efes, 7. haftada 5. mağlubiyetini aldı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, Anadolu Efes'in savunmadaki hatalarını iyi değerlendirerek ilk çeyreği 26-19 önde kapattı. Anadolu Efes'te Pleiss'ın 6. dakikada faul sayısını 3'e çıkarması dikkat çekti.



İkinci çeyrekte özellikle Clyburn'un etkili oyunuyla farkı bir ara 4 sayıya kadar indiren Anadolu Efes, savunmadaki hatalarını sürdürmesi ve yıldız oyuncusu Micic'in skora beklenen katkıyı sağlayamamasıyla devreyi 54-43 geride kapattı.



İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi takım, 23. dakikada farkı 15 sayıya (60-45) çıkardı. İlerleyen dakikalarda Micic ve Clyburn'un hücumdaki etkili oyunu ve güçlü savunma ile farkı azaltan lacivert-beyazlılar, son periyota girerken farkı 6 sayıya (69-63) çekti.



Son çeyrekte Anadolu Efes'in savunmadaki hataları devam etti. Hızlı hücumlarla rahat sayı bulan Real Madrid, sahadan 94-85 galip ayrıldı.



Maçın en skoreri olan Anadolu Efesli Clyburn'un 25 sayı, 9 ribaunt ve 1 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.



Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'ndeki 7. maçında 5. kez mağlup oldu. Real Madrid ise 4. galibiyetini aldı.



Salon: Wizink Center



Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Gytis Vilius (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya)



Real Madrid: Hanga 11, Deck 13, Tavares 8, Yabusele 11, Musa 9, Hezonja 9, Poirier 13, Cornelie 4, Abalde 4, Rodriguez 2, Llull 10



Anadolu Efes: Beabois 2, Clyburn 25, Pleiss 4, Micic 15, M'Baye, Taylor 13, Zizic 17, Bryant 9



1. Periyot: 26-19



Devre: 54-43



3. Periyot: 69-63



5 Faulle çıkan: 38.46 Tavares (Real Madrid)





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