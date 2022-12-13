Anadolu Efes'in konuğu Cazoo Baskonia

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında İspanya'nın Cazoo Baskonia ekibini konuk edecek.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.



Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçını kazanan Anadolu Efes, 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.



Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Cazoo Baskonia ise averajla 7. sırada bulunuyor.



Avrupa'da 780. maç



Anadolu Efes, Cazoo Baskonia karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 780. maçını yapacak.



Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 779 karşılaşmada 445 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.



Avrupa Ligi'nde ise 532. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 531 mücadelenin 288'ini kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.





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