Ana Cristina: 'Atmosfer harikaydı'

Fenerbahçe Opet'in yıldız oyuncularından Ana Cristina de Souza, VakıfBank'ı 3-0 yenerek Şampiyonlar Kupası'nı kazanmalarının ardından açıklamalarda bulundu.



Smaçör Ana Cristina de Souza, takıma, teknik ekibe ve taraftara teşekkür ederek, "Bugün harika bir atmosfer vardı. Burada olduğum için, şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Umarım bu daha başlangıçtır." şeklinde görüş belirtti.



Brezilyalı sporcu, takımda çok yetenekli oyuncular bulunduğunu kaydederek, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel şeyler yapabileceklerini dile getirdi.





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