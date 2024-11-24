Amorim, Gyökeres'i istiyor!

Erik ten Hag'ın ardından Manchester United'a imza atan teknik direktör Ruben Amorim, Sporting Lizbon'dan eski öğrencisi Viktor Gyökeres'i istiyor.



Mirror'da yer alan habere göre, Portekizli teknik adam, Gyökeres'i gelecek yaz ana transfer hedefi olarak belirledi.



RAKİP MANCHESTER CITY



Manchester United'ın İsveçli golcünün transferindeki rakibinin ise Manchester City olduğu belirtildi. Manchester City'nin yeni sportif direktörü Hugo Viana'nın da 26 yaşındaki golcüyü takıma kazandırmak istediği kaydedildi.



Gyökeres, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sezonu Sporting Lizbon'da tamamlamak istediğini söylemişti. İsveçli futbolcu, transfer ve bir sonraki takımı içinse, "Yeni kulüp mü? Zamanı geldiğinde neler olacağını göreceğiz. Oynamak istiyorum, bu benim için çok önemli. Ayrıca başka faktörler de olacak." demişti.



100 MİLYON EURO'LUK MADDE



Sözleşmesinde 100 milyon euro'luk serbest kalma maddesi olan Gyökeres, bu sezon Sporting forması altında çıktığı 19 maçta 24 gol attı ve 4 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



