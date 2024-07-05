Amartey'in Beşiktaş'taki geleceği belli oldu

Beşiktaş'ta gelecek sezon düşünülmeyen Daniel Amartey, Siyah-beyazlıların 10 Temmuz'da başlayacak olan Slovenya kampına götürülmeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Amartey'in Beşiktaş'taki geleceği belli oldu
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05 Temmuz 2024 15:33
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un takımda düşünmediği Daniel Amartey'in gelecğei belli oldu.

Yurt dışından birçok sözlü teklif alan Daniel Amartey, Beşiktaş'ın 10 Temmuz'da başlayacak olan Slovenya kampına götürülmemesine karar verildi.

Öte yandan Sercan Dikme'nin haberine göre, Brad Friedel ile görüşen Amartey'in kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 27 maça çıkan Daniel Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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