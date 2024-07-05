Amartey'in Beşiktaş'taki geleceği belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un takımda düşünmediği Daniel Amartey'in gelecğei belli oldu.
Yurt dışından birçok sözlü teklif alan Daniel Amartey, Beşiktaş'ın 10 Temmuz'da başlayacak olan Slovenya kampına götürülmemesine karar verildi.
Öte yandan Sercan Dikme'nin haberine göre, Brad Friedel ile görüşen Amartey'in kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 27 maça çıkan Daniel Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Yurt dışından birçok sözlü teklif alan Daniel Amartey, Beşiktaş'ın 10 Temmuz'da başlayacak olan Slovenya kampına götürülmemesine karar verildi.
Öte yandan Sercan Dikme'nin haberine göre, Brad Friedel ile görüşen Amartey'in kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 27 maça çıkan Daniel Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.
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